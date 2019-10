Tesla ha avuto 143 milioni di dollari di profitti nell’ultimo trimestre

Tesla progetta di iniziare la produzione del suo prossimo modello di auto, il Model Y, la prossima estate, circa sei mesi in anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato.

Mercoledì l’azienda produttrice di automobili elettriche Tesla ha detto di aver avuto 143 milioni di dollari (128 milioni di euro) di profitti nel terzo trimestre dell’anno, contrariamente alle perdite previste dagli analisti del mercato. Tagliando sui costi di produzione, accelerando il ritmo delle consegne e facendo alcuni investimenti è riuscita a migliorare la propria situazione. Nei primi due trimestri dell’anno Tesla aveva perso 1,1 miliardi di dollari. Ieri, grazie al buon risultato sull’ultimo trimestre, il valore delle sue azioni è cresciuto del 20 per cento.

