L’ex tennista italiano Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’Associazione dei tennisti professionisti (ATP)

L’ex tennista italiano Andrea Gaudenzi è il nuovo presidente dell’Associazione dei tennisti professionisti di tutto il mondo, nota anche come ATP. Gaudenzi ricoprirà la carica per 4 anni, a partire dal primo gennaio del 2020.

Andrea Gaudenzi è nato a Faenza nel 1973; iniziò a giocare da professionista nel 1990. Ha vinto tre tornei ATP e la sua posizione migliore nella classifica mondiale è stata il 18esimo posto. Tra le altre cose, nel 1995 arrivò in semifinale al torneo di Montecarlo e nel 1998 arrivò in finale con la nazionale italiana in Coppa Davis (la più importante competizione a squadre nel tennis, simile ai Mondiali) contro la Svezia. Si ritirò nel 2003 dopo alcuni infortuni. Dopo il ritiro si è laureato in Giurisprudenza a Bologna e negli ultimi anni ha lavorato nella comunicazione dell’ATP; vive a Londra e ha tre figli.