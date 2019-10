Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano ancora della manovra economica e dello stato di salute del governo, con le interviste di Repubblica al segretario del Partito Democratico Zingaretti e del Corriere al ministro della Giustizia Bonafede, altri aprono sulla sentenza della Cassazione nel processo “Mafia capitale”, che ha escluso il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per gli imputati condannati in appello. La Stampa segue le proteste e gli scontri in Cile, il Manifesto titola sull’accordo sulla Siria raggiunto nell’incontro fra Erdoğan e Putin, mentre i giornali sportivi aprono sulla vittoria della Juventus in Champions League sulla Lokomotiv Mosca grazie a due gol di Dybala.