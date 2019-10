Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’accordo raggiunto fra Stati Uniti e Turchia dopo l’incontro fra il vicepresidente americano Pence e il presidente turco Erdoğan per una tregua di cinque giorni nel nordest della Siria, altri si occupano dei contenuti della manovra economica e delle discussioni nella maggioranza sulle norme sull’evasione fiscale, altri ancora aprono sull’intesa raggiunta fra Regno Unito e Unione Europea su Brexit, che adesso dovrà essere approvata dal Consiglio Europeo e dai parlamenti britannico ed europeo.

