Sette persone, tra cui l’autore televisivo Casimiro Lieto, sono state arrestate per un’indagine per corruzione nella Commissione Tributaria di Salerno. Tra le persone arrestate ci sono anche giudici e imprenditori, accusati di scambi di favori per controllare alcune decisioni della Commissione Tributaria, che si occupa di ricorsi contro l’amministrazione pubblica. Lieto, produttore e autore tra le altre cose del programma La prova del cuoco, è considerato molto vicino alla Lega di Matteo Salvini e si era parlato di lui qualche mese fa come possibile direttore di Rai Due.