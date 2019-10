È morta la cantante sudcoreana Sulli: aveva 25 anni

La cantante sudcoreana Sulli, pseudonimo di Choi Jin-ri, è morta. Aveva 25 anni. Il corpo della cantante è stato trovato dal suo agente nella casa della donna a Seongnam, vicino a Seul. La polizia ha detto che al momento le cause della morte non sono conosciute, ma ha aggiunto che sta trattando il caso come un possibile suicidio. Agence France-Presse scrive che da tempo Sulli «era oggetto di commenti violenti online». La cantante era nota per aver fatto parte dal 2009 al 2015 del gruppo f(x), di genere k-pop (un pop coreano mescolato o ispirato alla musica statunitense, molto popolare tra gli adolescenti di tutto il mondo). Dopo aver lasciato il gruppo aveva iniziato una carriera da attrice, recitando in diversi film e serie tv.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il 118. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.