La maggior parte dei giornali di oggi titola sull’operazione militare turca contro i curdi nel nordest della Siria e sulle reazioni della comunità internazionale per tentare di bloccare l’attacco, sulle quali però non c’è un accordo fra i paesi più importanti. Altri quotidiani aprono invece sulla manovra economica allo studio da parte del governo, tentando di anticiparne i contenuti, Avvenire si occupa dell’assegnazione del Nobel per la pace al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, il Dubbio titola sulle conseguenze sulle procedure di affido del caso mediatico creato sulla vicenda di Bibbiano, il Fatto ipotizza risultati positivi per l’alleanza fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico alle prossime elezioni regionali, e i giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Grecia valida per le qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo.