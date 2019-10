È stato arrestato dopo 8 anni di latitanza un uomo sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes, in Francia

Un uomo sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, è stato arrestato a Glasgow, in Scozia. L’identità dell’uomo non è ancora stata confermata ufficialmente, sebbene la notizia sia su tutte le home page dei quotidiani francesi: sono in corso le verifiche necessarie per assicurarsi che sia davvero lui. Dupont è latitante da otto anni, ed è stato il protagonista di uno dei più famosi casi di cronaca nera della storia francese recente, sia per gli omicidi in sé sia per la sua misteriosa scomparsa. Secondo i giornali francesi, l’uomo sospettato di essere Dupont sarebbe stato arrestato dopo una soffiata anonima che aveva informato le autorità che l’uomo stava prendendo un volo da Parigi a Glasgow.