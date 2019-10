Il pugile statunitense Errol Spence si è ferito gravemente in un incidente d’auto. L’incidente è avvenuto giovedì mattina a Dallas, intorno alle 3 ora locale: l’auto che stava guidando Spence, una Ferrari, è finita nella corsia opposta mentre viaggiava oltre il limite di velocità e si è poi ribaltata diverse volte. Spence è stato ricoverato in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita, ha detto la polizia. Spence ha 29 anni ed è uno dei pugili più forti al mondo. Gareggia nella categoria dei pesi welter (quella per chi pesa meno di 69 chili) ed è campione della WBC e della IBF, due delle più importanti organizzazioni di boxe.