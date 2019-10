Per quasi tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è l’approvazione definitiva da parte della Camera della riforma costituzionale che riduce il numero dei componenti del Parlamento a seicento, quattrocento alla Camera e duecento al Senato. L’altra notizia principale di oggi, in apertura su qualche giornale, è la sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha bocciato il ricorso dell’Italia confermando la richiesta di rivedere la legge che riguarda l’ergastolo ostativo. Avvenire continua invece la sua inchiesta sull’incontro fra funzionari del governo e un noto criminale libico per contrastare i viaggi dei migranti, mentre i giornali sportivi titolano sul nuovo allenatore del Milan, che dovrebbe essere Pioli dopo l’esonero di Giampaolo.