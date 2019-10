In Iran le donne potranno assistere alla partita di qualificazione dei mondiali tra Iran e Cambogia

La richiesta della Fifa era stata fatta il mese scorso, ma aveva incontrato molte resistenze da parte del governo iraniano. La Fifa aveva preteso che non venisse imposto un tetto del numero dei biglietti venduti, condizione che però non sembra essere stata pienamente rispettata, visti i numerosi problemi riscontrati da molte donne nell’acquisto dei biglietti. Il governo ha inoltre vietato alle giornaliste donne di occuparsi dell’evento.

Giovedì in Iran alle donne sarà permesso assistere alla partita di qualificazioni dei Mondiali di calcio tra Iran e Cambogia che si giocherà a Teheran. L’accesso delle donne allo stadio è un evento quasi unico nella storia della Repubblica Islamica, dove da quasi quarant’anni vige una regola che permette solo agli uomini di assistere alle partite di calcio. La decisione è stata presa dal governo iraniano dopo che la Fifa, l’organo di governo del calcio mondiale, aveva minacciato di sospendere la nazionale iraniana dalle competizioni internazionali se non avesse cambiato la norma.

