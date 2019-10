Un uomo è entrato in un bar a Kansas City, in Kansas, ha sparato e ucciso 4 persone

Quattro persone sono state uccise e nove sono state ferite in una sparatoria a Kansas City, in Kansas domenica mattina, come ha confermato su Twitter la polizia di Kansas City. La polizia ha detto a CNN che un uomo è entrato in un bar nella Central Avenue e ha iniziato a sparare; non è stato ancora arrestato.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019