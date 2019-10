Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulla misura allo studio da parte del governo per rendere i ticket sanitari proporzionali al reddito, mentre Repubblica si occupa degli scontri fra polizia e manifestanti a Hong Kong e la Stampa calcola quali potrebbero essere gli effetti della manovra economica sugli stipendi. Il Messaggero e il Tempo aprono sulle dimissioni del consiglio di amministrazione di AMA, l’azienda dei rifiuti di Roma, il Manifesto ricorda i migranti morti nel naufragio davanti a Lampedusa di sei anni fa, il Fatto indaga sui costi dell’aereo della presidenza del Consiglio, il Secolo XIX segue i lavori per la costruzione del nuovo ponte in sostituzione del ponte Morandi, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus contro il Bayer Leverkusen nella seconda giornata di Champions League.