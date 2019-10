Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della riunione del Consiglio dei ministri di ieri sera che ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, aggiornando al ribasso le previsioni di crescita e evitando l’aumento dell’IVA di cui si era tanto discusso negli ultimi giorni. Le uniche eccezioni sono il Fatto, che titola sui parlamentari che hanno cambiato partito negli ultimi dieci anni, il Dubbio, che apre sull’accordo che sembra raggiunto fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sulla riforma della giustizia, e la Verità, che vorrebbe escludere dal reddito di cittadinanza chi ha commesso reati.

