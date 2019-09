I morti per il terremoto in Indonesia di giovedì sono almeno 30

Le persone morte in Indonesia a causa del terremoto di giovedì scorso sono almeno 30, secondo le nuove stime fornite dal governo indonesiano. Centinaia di migliaia di persone continuano a essere ospitate in campi e centri di accoglienza, non potendo rimanere nelle loro abitazioni per motivi di sicurezza. Il terremoto di magnitudo 6.5 ha danneggiato centinaia di abitazioni e alcune infrastrutture nella parte orientale dell’Indonesia, nella provincia di Maluku. Sempre secondo il governo, ci sono almeno 150 feriti.