Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’intervento di Greta Thunberg al vertice dell’ONU sul clima, e l’accordo raggiunto a Malta fra Italia, Finlandia, Francia, Germania e Malta sulla redistribuzione nei paesi dell’Unione Europea di una parte dei migranti che arrivano in Italia e a Malta. I giornali sportivi presentano il turno infrasettimanale di serie A che inizia stasera con Brescia-Juventus e commentano l’assenza polemica di Cristiano Ronaldo alla premiazione dei migliori giocatori del 2019 per la FIFA.