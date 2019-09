Almeno sette persone sono morte nel crollo di una scuola a Nairobi, in Kenya

Almeno sette persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una scuola di Nairobi, in Kenya lunedì mattina. Decine di altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ma non c’è una stima esatta: alla scuola, che si chiama Precious Talent Top School, sono iscritti più di 800 studenti, e un portavoce del governo ha detto che finora 57 di loro sono stati portati in ospedale. Il direttore della scuola, riporta BBC, ha dato la colpa del crollo alla costruzione di una fognatura nelle vicinanze che avrebbe minato la stabilità dell’edificio.

