Quasi tutti i principali quotidiani italiani hanno in apertura notizie riguardanti il governo Conte, incentrate soprattutto sulle discussioni riguardanti le nuove misure per combattere l’evasione fiscale e l’imposizione di nuove tasse. Il Manifesto si occupa invece delle manifestazioni sul clima e degli scontri di ieri a Parigi, in cui sono state arrestate più di 100 persone. I giornali sportivi parlano degli anticipi dell’ultima giornata di Serie A, tra cui il derby di Milano, vinto dall’Inter per 2 a 0.