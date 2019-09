Ad Anzio (Roma) due ragazzi sono stati arrestati per avere aggredito un migrante nigeriano

Sabato ad Anzio, comune della città metropolitana di Roma Capitale, due ragazzi di 17 e 18 anni hanno aggredito per strada un uomo nigeriano, picchiandolo ripetutamente, senza una ragione apparente. I due sono stati bloccati da una pattuglia di Carabinieri che li ha visti inseguire l’uomo con dei bastoni in mano. Repubblica scrive che il 18enne è stato arrestato, mentre il 17enne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso. L’uomo aggredito è stato ferito alla testa e a una spalla.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe stato aggredito una prima volta in un’area di parcheggio pubblica. Poi sarebbe riuscito a scappare verso la stazione, dove però sarebbe stato raggiunto dai due aggressori, che nel frattempo si erano procurati dei bastoni. Gli investigatori ipotizzano che dietro all’aggressione ci siano motivi razziali.