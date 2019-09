Un autista di autobus è stato aggredito ieri sera a Roma da otto ragazzi, che sono ancora ricercati

Venerdì sera c’è stata un’aggressione a Roma a bordo di un autobus della linea 46, compiuta da un gruppetto di otto ragazzi contro il conducente dell’autobus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il tragitto uno dei ragazzi avrebbe messo in azione la leva di emergenza delle porte, senza una ragione precisa. Quando il conducente è uscito dalla cabina per rimproverare il responsabile, gli otto ragazzi lo avrebbero aggredito, colpendolo più volte al volto. L’autista, di 56 anni, è stato poi trasportato al Policlinico Gemelli dove è stata fatta una prognosi di 30 giorni per una frattura al naso. La polizia sta ancora ricercando gli otto ragazzi.