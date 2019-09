Tre persone sono state ferite in un incendio in un’azienda a Trezzano sul Naviglio (Milano)

Verso le 15:45 di venerdì pomeriggio è iniziato un incendio a Trezzano sul Naviglio, un comune a sudovest di Milano, in una fabbrica che lavora prodotti a base di canapa. Il Giorno scrive che un dipendente dell’azienda è stato ferito gravemente e che è stato trasportato in ospedale in elicottero; altri due feriti sono stati trasportati in ospedale. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio, che ha fiamme alte fino a 10 metri.