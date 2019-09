Trump ha rinviato di 15 giorni l’introduzione di nuovi dazi sui prodotti cinesi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al 15 ottobre l’introduzione di nuovi dazi su beni cinesi che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo ottobre. I nuovi dazi, che erano stati annunciati ad agosto, passeranno dall’attuale 25 per cento al 30 per cento e riguarderanno importazioni cinesi per un valore di 250 miliardi di dollari. Trump ha annunciato la sua decisione su Twitter definendola un «gesto di buona volontà»; ha spiegato di averla persa su richiesta del vicepremier cinese Liu He, perché il primo ottobre è il 70esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese.

….on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019