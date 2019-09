Sono sempre le notizie sul nuovo governo in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: si va dalla richiesta del presidente del Consiglio Conte all’Unione Europea di nuove norme per la distribuzione dei migranti arrivati in Italia alle prime decisioni sulla prossima manovra economica. Il Fatto apre invece sull’inchiesta sull’utilizzo dei voli di Stato da parte dell’ex ministro dell’Interno Salvini, Avvenire e il Tempo si occupano delle parole del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Bassetti sul suicidio assistito, il Messaggero titola sulla situazione di Alitalia, e il Sole 24 Ore segue l’offerta di acquisto da parte della Borsa di Hong Kong per il London Stock Exchange Group.