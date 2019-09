È morto Gianfranco Gorgoni, noto fotografo italiano: aveva 77 anni e viveva a New York, dove aveva lavorato per molti anni. Nella sua carriera Gorgoni ha collaborato con diverse importanti riviste americane fra cui Life e Newsweek, oltre che col New York Times. Artriburne racconta che a partire dagli anni Settanta Gorgoni si era inoltre specializzato nei ritratti di artisti: fra gli altri fotografò anche Jimi Hendrix, Keith Haring e Andy Warhol.