La Borsa di Hong Kong ha fatto un’offerta per il London Stock Exchange Group, che controlla anche la Borsa di Milano

La Borsa di Hong Kong ha offerto 36 miliardi di euro per acquistare il London Stock Exchange Group, la società che controlla la borsa di Londra e quella di Milano. L’offerta è arrivata piuttosto a sorpresa e dovrà essere resa vincolante entro il prossimo 9 ottobre. Finora il London Stock Exchange Group ha emesso soltanto un comunicato laconico in cui afferma che «studierà questa proposta e la commenterà a tempo debito». Se l’offerta venisse accettata, la borsa di Milano e quella di Londra sarebbero entrambe controllate dalla società cinese.

Il gruppo britannico London Stock Exchange Group è una delle più grandi e antiche società tra quelle che si occupano di gestire piazze di scambio e di fornire informazioni finanziarie (soprattutto tramite la sua controllata FTSE, che produce tra gli altri anche gli indici della borsa italiana). Nel 2007 il gruppo acquistò la società Borsa italiana, che gestisce la borsa di Milano, la cosiddetta “Piazza Affari” dal nome della piazza dove sorge la sua sede principale. La Borsa di Hong Kong, controllata dalla Hong Kong Exchanges and Clearing, è la seconda borsa più importante della Cina per valore delle società che vi sono quotate, inferiore per dimensioni soltanto a quella di Shanghai.