Cinque persone sono morte in Corea del Nord e tre in Corea del Sud a causa del tifone Lingling

Almeno cinque persone sono morte in Corea del Nord a causa del passaggio del tifone Lingling, ha detto la televisione di stato nordcoreana KCNA. La grande perturbazione ha attraversato anche parte della Corea del Sud, causando la morte di tre persone e rendendo necessaria la cancellazione di centinaia di voli aerei. Decine di migliaia di abitazioni sudcoreane sono rimaste inoltre prive di corrente elettrica per diverse ore. La Corea del Nord non ha fornito molte altre informazioni sui danni causati da Lingling, soprattutto alle coltivazioni. Il tifone ha raggiunto la penisola coreana sabato, portando piogge intense e venti fino a 140 chilometri orari. La perturbazione si è poi indebolita nelle prime ore di domenica, e ha raggiunto la Cina.