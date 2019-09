Rafa Nadal ha battuto Matteo Berrettini e si è qualificato alla finale degli US Open

Il tennista spagnolo Rafa Nadal ha eliminato l’italiano Matteo Berrettini nelle semifinali degli US Open, l’ultimo torneo del Grande Slam della stagione tennistica e uno dei più importanti e prestigiosi al mondo. Nadal ha vinto in tre set (7-6, 6-4, 6-1) e si è così qualificato per la 27esima volta a una finale di un torneo del Grande Slam. Berrettini era riuscito a portare il primo set al tie break, senza però riuscire a sfruttare due set point. Nadal incontrerà in finale il russo Daniil Medvedev, che nell’altra semifinale aveva battuto il bulgaro Dimitrov per 7-6, 6-4, 6-3. La partita si giocherà domenica 8 settembre alle 22 italiane.

Il punto più bello di Nadal: piroetta e gancio mancino spaventoso!!! 😱😱#USOpen | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/M2W2JMhkxQ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 7, 2019