Il Sudan ha un nuovo governo

Abdalla Hamdok, che da fine agosto è il nuovo primo ministro del Sudan, ha presentato i ministri del suo nuovo governo, il primo dopo la fine del regime quasi trentennale di Omar al Bashir. Del governo fanno parte 18 ministri: 14 uomini e 4 donne. Hamdok era stato nominato primo ministro in seguito a un accordo tra militari e civili, dopo lunghe trattative mediate dall’Unione Africana e dall’Etiopia. Dopo l’arresto di Bashir, ad aprile, il potere era passato nelle mani dei militari che l’avevano deposto ma che poi si sono accordati con i civili per una pacifica transizione di potere.

