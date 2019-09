L’Iran ha liberato 7 membri dell’equipaggio della petroliera britannica che aveva sequestrato a luglio

L’Iran ha liberato 7 dei 23 membri dell’equipaggio della petroliera britannica che aveva sequestrato a luglio , ha detto Erik Hanell, l’amministrato delegato della Stena Bulk, l’azienda proprietaria della nave. L’annuncio della liberazione era stato dato mercoledì , ma non si sapeva quando sarebbe avvenuta. Gli altri 16 membri dell’equipaggio sono invece ancora a bordo della nave e non possono lasciarla.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.