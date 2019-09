Nell’incendio della barca usata per le immersioni subacquee in California sono morte 34 persone

Sono state sospese le ricerche di persone ancora in vita dopo l’incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì su una barca per immersioni subacquee al largo dell’isola di Santa Cruz, nel sud della California. In totale a bordo c’erano 39 persone: di 25 sono stati trovati i corpi, 5 si sono salvate (i membri dell’equipaggio, che al momento dell’incendio erano nella cabina principale) e le restanti nove sono “presunte morte”. Significa che non sono stati trovati o recuperati i corpi.