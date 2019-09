Il tennista Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto agli ottavi il russo Andrey Rublev in tre set, per 6-1, 6-3, 7-6. Incontrerà il vincente dell’ottavo tra il francese Gaël Monfils e lo spagnolo Pablo Andújar. Berrettini ha 23 anni e ha iniziato a partecipare ai tornei del Grande Slam l’anno scorso, senza mai raggiungere prima d’ora la fase finale. Attualmente è 25esimo nel ranking ATP maschile.