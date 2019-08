L’amministrazione Trump ridurrà le restrizioni sulle emissioni delle società petrolifere

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ridurrà le restrizioni sulle emissioni delle società petrolifere, hanno anticipato oggi i principali media statunitensi. Trump cancellerà alcune regole decise dall’amministrazione Obama, allentando gli obblighi per le società per quanto riguarda il controllo e la riparazione delle perdite dagli oleodotti e dagli impianti di stoccaggio. È l’ultimo provvedimento dell’amministrazione per aiutare il settore petrolifero, e ha provocato allarmi e preoccupazione tra gli scienziati, visto che il metano è il secondo gas serra più diffuso dopo l’anidride carbonica. Tra quelli che avevano chiesto all’amministrazione di mantenere le restrizioni, peraltro, c’erano state anche alcune società petrolifere.