Le foto del secondo giorno del festival di Venezia

A Venezia è già il secondo giorno di Festival del cinema; il primo vero giorno di cinema, tra l’altro. Gli attori del giorno sono Scarlett Johansson e Adam Driver, protagonisti del film in concorso Storia di un matrimonio. Ma si sono presi le loro quote di foto anche Liv Tyler, che in Ad Astra recita con Brad Pitt, Brad Pitt stesso, e poi Laura Dern e Pedro Almodóvar, premiato con il Leone d’oro alla carriera. I film in concorso di oggi sono: The Perfect Candidate, Storia di un matrimonio e Ad astra.

The Perfect Candidate è scritto e diretto dalla regista saudita Haifaa Al-Mansour, di cui potreste aver visto (o almeno sentito parlare di) La bicicletta verde. Parla di una dottoressa che, in Arabia Saudita, si candida alle elezioni per diventare membro del consiglio municipale.

Storia di un matrimonio, scritto e diretto da Noah Baumbach, parla di un matrimonio che non va bene e della successiva separazione. Arriverà su Netflix.

Ad Astra, di James Gray, è un film di fantascienza in cui Brad Pitt interpreta un ingegnere dell’esercito che viaggia verso Nettuno per cercare il padre, di cui si sono perse le tracce da anni. Sarà nei cinema (il film, non il padre) il 26 settembre.