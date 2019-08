Apple presenterà i suoi nuovi iPhone il 10 settembre

Apple ha fissato un evento speciale per il prossimo 10 settembre, per presentare i suoi nuovi iPhone. La presentazione avverrà presso l’Apple Park, il grande campus che l’azienda ha costruito negli ultimi anni a Cupertino, in California (Stati Uniti). Apple quest’anno dovrebbe presentare tre nuovi iPhone, come successori degli attuali iPhone XR, XS e XS Max. Un paio dovrebbero avere un sistema di tre fotocamere posteriori. Nel corso dell’evento saranno anche annunciate le date di distribuzione delle nuove versioni dei sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS presentati lo scorso giugno dall’azienda.