Greta Thunberg è arrivata a New York dopo un viaggio in barca a vela dal Regno Unito

La giovane attivista ambientalista Greta Thunberg è arrivata a New York dopo essere partita dal porto di Plymouth, nel Regno Unito, e aver navigato per due settimane in barca a vela. A New York, Thunberg parteciperà a una importante conferenza sul clima organizzata dall’ONU. Thunberg aveva scelto la barca a vela per evitare di prendere l’aereo, uno dei mezzi di trasporto più inquinanti.

Thunberg è diventata nell’ultimo anno una delle più popolari attiviste al mondo, organizzando con successo le grandi manifestazioni che hanno preso il nome di “Venerdì per il futuro”, e con le quali centinaia di migliaia di studenti in tutto il mondo hanno chiesto ai governi di intervenire più tempestivamente in modo da contrastare il riscaldamento globale. Thunberg, che ha 16 anni, si è sempre spostata in treno nei molti viaggi che ha fatto in giro per l’Europa negli ultimi mesi, spiegando come sia un mezzo di trasporto più sostenibile dell’aereo.