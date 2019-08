L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv sulla vita delle first ladies degli Stati Uniti

L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv chiamata First Ladies che andrà in onda sul canale televisivo statunitense Showtime. Davis, che sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme al marito Julius Tenno, ha 54 anni e nel 2017 ha vinto il premio Oscar per la miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Barriere. La serie, scritta da Aaron Cooley, racconterà le vite di alcune delle più famose mogli di presidente degli Stati Uniti: le protagoniste della prima stagione, oltre a Obama, saranno Eleanor Roosevelt e Betty Ford.