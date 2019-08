Il corpo di una donna ventenne è stato trovato lunedì in un campo a Busto Arsizio (Varese)

Il corpo di una donna di vent’anni è stato trovato lunedì pomeriggio in un campo a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. Dopo il ritrovamento, ha scritto Repubblica, il proprietario del terreno ha chiamato subito la polizia, che ha cominciato a indagare insieme alla squadra mobile della questura di Varese. Vicino al corpo è stato trovato un portafogli con dentro documenti intestati a una giovane di vent’anni di nazionalità romena e residente in Italia. Per il momento non sono state chiarite le cause della morte: l’autopsia è prevista per mercoledì.