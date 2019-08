È stato catturato il detenuto evaso domenica dal carcere di Poggioreale

È stato catturato Robert Lisowski, il detenuto polacco evaso domenica dal carcere di Poggioreale, a Napoli. Lisowski, che era in carcere dallo scorso dicembre per omicidio, è stato nuovamente arrestato a Napoli, nella centrale zona di Borgo Loreto, vicino a piazza Mercato. Non è ancora chiaro come e dove sia avvenuto l’arresto.

Lisowski era riuscito nella prima evasione dal carcere di Poggioreale negli oltre cento anni di storia della prigione. Si era calato da uno dei muri di recinzione con una corda fatta di lenzuola annodate, riuscendo ad allontanarsi senza essere visto.