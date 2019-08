Alex Rins ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna

Alex Rins, pilota spagnolo della Suzuki, ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si corre sul circuito di Silverstone ed è il 13° del Motomondiale. Al secondo posto è arrivato Marc Marquez, spagnolo della Honda e al terzo posto è arrivato Maverick Vinales, pilota spagnolo che guida una Yamaha. Marquez ha condotto tutta la gara in testa, con Rins sempre molto vicino: gli ultimi quattro giri sono stati molto combattuti, con Marquez che è sembrato comunque in grado di controllare la vittoria, ma il pilota della Suzuki è uscito appena più veloce dall’ultima curva e ha superato il traguardo con pochissimi centimetri di vantaggio. Valentino Rossi, partito dalla seconda posizione, è stato superato nei primissimi giri da Rins e a metà gara da Vinales, concludendo in quarta posizione.

Andrea Dovizioso, il principale rivale di Marquez in questo Motomondiale, è caduto alla prima curva insieme al francese Fabio Quartararo. Il prossimo Gran Premio si correrà il 15 settembre a San Marino.

Huge drama at turn one! 😱@FabioQ20 crashes out with @AndreaDovizioso unable to avoid the Yamaha! The Ducati rider is stretchered away 💢#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/KoxC6LnQpI

— MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 25, 2019