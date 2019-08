Domenica mattina un uomo è evaso dal carcere di Poggioreale, a Napoli, calandosi dal muro di recinzione con una corda. L’uomo è un 32enne polacco di nome Robert Lisowski, che secondo i giornali era stato arrestato nel dicembre 2018 per omicidio, ma era in attesa di essere processato. L’evasione, che secondo il Corriere della Sera è stata la prima in 100 anni, è avvenuta durante la messa a cui partecipano ogni domenica i detenuti del carcere: Lisowski sarebbe riuscito a uscire dalla cappella e poi, grazie a una corda (secondo ANSA avrebbe usato lenzuola annodate), si sarebbe calato oltre il muro di recinzione. Non è chiaro se sia stato aiutato da qualcuno una volta uscito dal carcere: la polizia, che lo sta cercando, ha detto che lo considera “pericoloso”.