È morto David Koch, ricco e influente imprenditore americano legato al Partito Repubblicano: aveva 79 anni. Assieme al fratello Charles ha guidato per anni la Koch Industries, uno dei più ricchi gruppi imprenditoriali degli Stati Uniti, con interessi soprattutto nel settore chimico. Per anni i fratelli Koch sono stati anche fra i finanziatori più generosi del Partito Repubblicano, e le attività delle varie organizzazioni a loro collegate sono state paragonate a quelle di un partito: fra le altre cose con i loro fondi hanno finanziato campagne contro le tasse, il trasporto pubblico e i migranti, oltre a favorire la nascita del movimento di destra radicale del Tea Party. David Koch si era comunque ritirato dalla vita pubblica nel 2018, citando motivi di salute.

Charles Koch: "It is with a heavy heart that I announce the passing of my brother David. Anyone who worked with David surely experienced his giant personality and passion for life."

