I passeggeri dell’autobus presi in ostaggio a Rio de Janeiro, in Brasile, sono stati liberati dopo che un cecchino ha sparato al sequestratore, uccidendolo. Non ci sono informazioni certe sul numero di passeggeri, ma si pensa siano fossero almeno 18, anche se alcune fonti hanno parlato di oltre 30 ostaggi.

A #PMERJ informa que foi encerrada a ocorrência com reféns, na Ponte Rio-Niterói. O Tomador de Refém foi neutralizado por um atirador de precisão do #BOPE e todos os reféns foram libertados ilesos.#PMERJ #AoLadoDaPopulação #SempreAtuante #ServireProteger pic.twitter.com/US383ZOAVs — PMERJ (@PMERJ) August 20, 2019