Nella notte ci sono stati due piccoli terremoti alle isole Eolie e in Romagna

Nella notte tra sabato e domenica ci sono state due lievi scosse di terremoto in Italia, rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): una di magnitudo 3.5 alle isole Eolie, in Sicilia, alle 23.35 di sabato; una di magnitudo 3.6 a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, sugli Appennini, poco dopo la mezzanotte. Sempre vicino a Premilcuore c’era stata un’altra scossa alcune ore prima, alle 18.52, di magnitudo 3.7. Non sono stati segnalati danne a persone o cose.