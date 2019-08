La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati, come il Giappone aveva annunciato di voler fare con la Corea del Sud a inizio agosto.

La lista dei partner commerciali privilegiati è la lista dei paesi con cui esistono solo minime restrizioni al commercio bilaterale, che è quindi più facile e meno costoso. Il Giappone aveva annunciato di voler rimuovere la Corea del Sud dalla lista come conseguenza della grave crisi diplomatica tra i due paesi legata all’occupazione della penisola coreana da parte del Giappone tra il 1910 e il 1945. In sintesi: un tribunale sudcoreano aveva stabilito che il Giappone dovesse risarcire gli operai coreani costretti a lavorare nelle fabbriche giapponesi durante gli anni dell’occupazione; il Giappone aveva protestato, sostenendo che la questione fosse già stata risolta da un trattato del 1965 e che la sentenza del tribunale sudcoreano violasse il diritto internazionale.

Come risultato della disputa, i rapporti tra i due paesi erano peggiorati: il governo giapponese aveva deciso di limitare le esportazioni verso la Corea del Sud di materiali ad alta tecnologia usati per la produzione di componenti come microchip e schermi, una parte fondamentale del settore produttivo sudcoreano; molti sudcoreani avevano deciso a loro volta di boicottare i prodotti giapponesi, per esempio rifiutandosi di servire clienti con macchine giapponesi alle pompe di benzina. Poi, a inizio agosto, il Giappone aveva annunciato di voler togliere la Corea del Sud dalla lista dei partner commerciali privilegiati e oggi il ministro dell’Industria sudcoreano Sung Yun-mo ha annunciato una misura simile, spiegando che il Giappone verrà inserito in una nuova lista di “partner commerciali con restrizioni”.