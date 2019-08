Ci sono scontri tra palestinesi e polizia israeliana fuori dalla moschea di al Aqsa, a Gerusalemme

Da domenica mattina ci sono scontri tra palestinesi e polizia israeliana fuori dalla moschea di al Aqsa, la parte del complesso della Spianata delle moschee di Gerusalemme riservata alle preghiere guidate. La polizia israeliana, hanno raccontato diversi testimoni a Reuters, ha sparato granate stordenti a gas lacrimogeni contro i fedeli, che si erano radunati in decine di migliaia alla Spianata delle moschee in occasione dello Eid al-Adha, una delle feste più importanti per i musulmani; la polizia ha detto che poco prima alcuni fedeli avevano lanciato oggetti contro i poliziotti, urlando slogan nazionalisti. La Mezzaluna rossa palestinese ha detto che 37 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri.

I rapporti tra palestinesi e israeliani erano tesi da giorni, anche perché quest’anno l’Eid al-Adha è coinciso con il Tisha B’Av, festa religiosa con cui gli ebrei ricordano la distruzione del Primo e Secondo Tempio, avvenuta proprio nel luogo dove sorge oggi la Spianata delle moschee.