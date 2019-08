Almeno 57 persone sono morte in Tanzania a causa dell’esplosione di un’autocisterna

Almeno 57 persone sono morte a Morogoro, città nell’est della Tanzania, a causa dell’esplosione di un’autocisterna che era stata coinvolta in un incidente. Alcuni testimoni hanno raccontato ad Associated Press che dopo l’incidente, avvenuto sabato mattina, decine di persone si erano riunite attorno all’autocisterna cercando di travasare del carburante. Quando il mezzo è esploso, molte sono morte bruciate e diverse altre sono state ferite. Incidenti con persone uccise in esplosioni mentre cercano di rubare il carburante da autocisterne danneggiate sono comuni nell’Africa orientale, ha scritto Associated Press.

Over 50 people are reported dead after a petroleum lorry overturned and burst into flames at Msamvu in Morogoro town. A group of motorcyclists who thronged the area to collect leaking fuel are among those who were burnt dead. #TheCitizenUpdates pic.twitter.com/7BjLgg2VyX

— The Citizen Tanzania (@TheCitizenTZ) August 10, 2019