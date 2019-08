È morto David Berman, cantante e autore dei testi dei Silver Jews

È morto David Berman, cantante e autore dei testi del gruppo Silver Jews: la notizia è stata comunicata dalla sua casa discografica. Berman aveva 52 e anni ed era anche poeta e fumettista. Variety ha scritto che nei prossimi giorni avrebbe dovuto iniziare un tour con il suo nuovo progetto musicale chiamato Purple Mountains, dopo diversi anni di pausa dalla musica. Sempre Variety ha scritto che Berman «aveva avuto problemi di dipendenza da droghe» e che in almeno una occasione aveva tentato il suicidio. I Silver Jews sono stati un gruppo indie rock che tra il 1994 e il 2008 pubblicò 6 album e si esibì in pubblico molto raramente. In un’intervista del 2005 Berman disse, a proposito della sua poca voglia di partecipare a eventi promozionali e anche a concerti: «Meno mi muovo, più energia lascio al mio cervello per scrivere». I Silver Jews si sciolsero nel gennaio 2009, dopo un ultimo concerto in una grotta del Tennessee.

