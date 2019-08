L’Antitrust ha multato per 278 milioni di euro complessivi diverse aziende del settore del cartone ondulato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha multato per 278 milioni di euro complessivi alcune decine di aziende del settore del cartone ondulato, il materiale da imballaggi composto da due superfici di cartone separate da una carta ondulata all’interno. L’Antitrust, dopo una segnalazione da parte dell’associazione di categoria degli scatolifici non verticalmente integrati (ACIS), ha verificato che tra il 2004 e il 2017 alcune delle principali aziende italiane del settore si sono accordate per concordare i prezzi.