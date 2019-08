Le divisioni nella maggioranza di governo sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, con il voto di oggi al Senato sulle mozioni sulla TAV, con Lega e Movimento 5 Stelle su posizioni opposte, e le richieste sulla manovra economica del ministro dell’Interno Salvini, che ieri ha incontrato i sindacati e annunciato l’abolizione degli 80 euro per gli stipendi più bassi decisi dal governo Renzi. Il Secolo XIX titola invece sulla prescrizione decisa dalla Cassazione per il fondatore della Lega Nord Bossi e l’ex tesoriere Belsito per il reato di truffa, mentre il Manifesto apre sulla morte di Toni Morrison.