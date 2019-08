La polizia russa ha arrestato la dissidente Lyubov Sobol

La polizia di Mosca ha arrestato Lyubov Sobol, una delle persone più in vista dell’opposizione al governo di Vladimir Putin. Sobol è stata arrestata mentre si dirigeva a una manifestazione non autorizzata per protestare contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione e dei candidati indipendenti dalle elezioni amministrative di Mosca. Sobol stessa – che ha 31 anni ed è avvocata e videoblogger e fa parte della Fondazione Anti-Corruzione del dissidente Alexei Navalny – era una delle candidate la cui candidatura è stata respinta: da 21 giorni era in sciopero della fame per attirare l’attenzione sulla storia.

Sobol stava salendo a bordo di un taxi per unirsi alle proteste quando alcuni agenti di polizia l’hanno presa e l’hanno fatta entrare – trascinandola – in furgone nero che poi è ripartito velocemente. Sempre oggi, sono state arrestate altre 90 persone circa.

La manifestazione è stata organizzata nonostante la polizia avesse annunciato che sarebbe intervenuta duramente per contrastarla. Una settimana fa, circa 1400 manifestanti dell’opposizione erano già stati arrestati, e alcuni di loro erano stati picchiati con i manganelli.